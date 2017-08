Zarco : "J'ai dû bien calculer pour passer Rossi"

4 292 vues | 02:21

GRAND PRIX D'AUTRICHE - Johann Zarco (Yamaha Tech3) a accroché une très belle cinquième place en se payant les deux "Yamaha Boys", Valentino Rossi et Maverick Viñales, alors que les possibilités de dépassement sont peu nombreuses sur le circuit de Spielberg.



