Catastrophe au départ : Quartararo impliqué dans une chute à 9 pilotes

173 vues | 00:48

GRAND PRIX D'AUTRICHE - Fabio Quartararo (Pons HP40) a été impliqué dans une gigantesque chute au premier virage, au milieu de 8 autres pilotes. Le Français a filé à la clinique mobile.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*