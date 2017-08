Le nouveau Valentino Rossi est enfin là : il s’appelle Franco Morbidelli

313 vues | 01:06

GRAND PRIX D’Autriche – Malgré une 8e place à Brno, Franco Morbidelli est un solide leader du championnat du monde de Moto2. Le jeune Italien suit même la trace de Valentino Rossi, sacré pour la première fois il y a vingt ans. Les deux hommes se côtoieront la saison prochaine, en MotoGP. (Réalisation : Gil Baudu et Julien Pereira)



