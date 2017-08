Randy de Puniet : "Dovizioso s'affirme comme le rival le plus dangereux de Marc Marquez"

VIDEO - Grand Prix d'Autriche - de Puniet : "Dovizioso est le rival le plus dangereux de Marquez"

1 977 vues | 01:59

GRAND PRIX D'AUTRICHE - Vainqueur de son duel avec Marc Marquez, l'italien Andrea Dovizioso (Ducati) a refait une partie de son retard sur le pilote Honda. De quoi promettre une fin de championnat particulièrement animée.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*