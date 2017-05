[Inside Tech3] "C'est un peu chaotique" : Choisir les bons pneus, un casse-tête pour Zarco et Folger

453 vues | 06:09

GRAND PRIX D'ARGENTINE - Les essais libres 2, qui débutent le vendredi à la même heure que la course le dimanche, sont un moment crucial pour le choix de pneus. En immersion à Termas de Rio Hondo, découvrez comment le patron Hervé Poncharal centralise les infos en direct pour Johann Zarco et Jonas Folger afin d'aiguiller toute son équipe.



