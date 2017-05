Zidane : ''Il reste quatre finales à disputer pour tout gagner''

2 329 vues | 00:40

LIGA - Victorieux à Grenade (4-0), Zinedine Zidane ne s'en cache pas : le Real Madrid ne peut pas se permettre le moindre faux pas jusqu'à la fin à cause de la pression mise par le Barça en tête du classement. Mais le coach madrilène est serein et peut compter sur un banc de grande qualité comme samedi soir (doublés de james et Morata).

