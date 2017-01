Football 0

0 VIDEO - Une combinaison ratée sur coup-franc offre le but gag des 32e de finale à Châteauroux

Mis à jouril y a 50 minutes Publiéle 08/01/2017 à 18:34

COUPE DE FRANCE - C'est déjà le but casquette de ces 32e de finale. Châteauroux a pris les commandes face à Pau grâce à un but contre son camp d'un défenseur de Pau. La combinaison de la Berrichonne est manquée mais le pauvre Nicolas Senzemba est surpris et pousse le ballon dans ses propres filets. Et Châteauroux prend les devants 2-1.

