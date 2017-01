Pour le PSG, une grande première

Football 0

0 Vidéo Stats : Peu verni au tirage, Paris s'est offert une grande première

Mis à jouril y a 11 minutes Publiéle 10/01/2017 à 01:01

VIDEO STATS - Avant d'affronter un 10e club de Ligue 1 de suite en coupes nationales (Rennes), le PSG a d'abord dû se défaire de Bastia. Vite fait, bien fait : 7-0, avec autants de buts que de buteurs différents.



Les chiffres et les stats clefs du week-end de foot sont dans votre numéro de Video Stats du 10/01/2017. Avec humour et expertise, William-Alexandre Proust a trouvé la petite bête dans les scores de Ligue 1, de Liga, de Premier League et d’ailleurs.



Une Video, des Stats, un journaliste qui fait son numéro : Vidéo Stats marquera désormais la fin de vos week-ends de foot.

