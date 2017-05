Les individualités du Barça ont brillé, mais le Real a été sacré en équipe

2 570 vues | 02:26

VIDEO STATS - Lionel Messi et Luis Suarez finissent la saison en tête du classement des buteurs de la Liga. Deux coéquipiers aux deux premières places, c'est rare. Mais le Real Madrid ne s'est jamais déstabilisé après la défaite face au rival à Bernabéu. Voici Vidéo Stats.



Les chiffres et les stats clefs du week-end de foot sont dans votre numéro de Video Stats du 22/05/2017. Avec humour et expertise, William-Alexandre Proust a trouvé la petite bête dans les scores de Ligue 1, de Liga, de Premier League et d’ailleurs.



Une Video, des Stats, un journaliste qui fait son numéro : Vidéo Stats marquera désormais la fin de vos week-ends de foot.

