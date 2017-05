Le Real Madrid est le roi du money-time

26 680 vues | 02:38

L'Atletico devra être concentré jusqu'au bout face au Real Madrid, qui a déjà engrangé 15 points grâce à ses buts marqués lors des 10 dernières minutes de jeu. Monaco, la Juve, Manchester entre autres sont aussi au programme. Voici Vidéo Stats.



Les chiffres et les stats clefs du week-end de foot sont dans votre numéro de Video Stats du 01/05/2017. Avec humour et expertise, William-Alexandre Proust a trouvé la petite bête dans les scores de Ligue 1, de Liga, de Premier League et d’ailleurs.



Une Video, des Stats, un journaliste qui fait son numéro : Vidéo Stats marquera désormais la fin de vos week-ends de foot.

