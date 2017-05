307 vues | 03:16

Cette saison, Monaco a récupéré un Falcao étincelant quand le PSG perdait son Ibrahimovic si déterminant. L'une des clefs du titre monégasque au regard de la forme affichée par le Colombien. Voici Vidéo Stats.



Les chiffres et les stats clefs du week-end de foot sont dans votre numéro de Video Stats du 15/05/2017. Avec humour et expertise, William-Alexandre Proust a trouvé la petite bête dans les scores de Ligue 1, de Liga, de Premier League et d’ailleurs.



Une Video, des Stats, un journaliste qui fait son numéro : Vidéo Stats marquera désormais la fin de vos week-ends de foot.

Eurosport uniquement avec CANAL*