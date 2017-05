Garcia : "La première victoire, c'est de remplir le Vélodrome"

12 vues | 02:15

LIGUE 1 - Rudi Garcia estime que l'OM a fait du chemin depuis six mois et que cette équipe, en passe de se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine, peut désormais rêver à de plus hautes ambitions. Le coach phocéen a surtout aimé le style défensif d'une formation marseillaise qui n'a presque rien donné à Nice (2-1).

Eurosport uniquement avec CANAL*