Pastore à la recherche du temps perdu

63 vues | 02:17

LIGEU 1 - Javier Pastore a brillé par son absence depuis le début de saison, en raison de blessures répétées aux mollets et au genou. Et son entraineur Unai Emery compte sur l'Argentin pour retrouver son niveau et ses qualités dans la deuxième partie de saison.

Eurosport uniquement avec CANAL*