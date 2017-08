VIDEO - Pour Zidane et les Bleus, le 17 août n'est pas un jour comme les autres

71 vues | 00:52

Zinedine Zidane n'est pas près d'oublier le 17 août 1994 et le17 août 2005. Et pour cause : ces deux dates correspondent à des moments de sa carrière aussi importants pour lui que pour l'équipe de France. Souvenirs en images. (Réalisation : Pierrick de Morel

Eurosport uniquement avec CANAL*