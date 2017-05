Pour Jardim, "ce n'est pas le moment de parler" de son futur

VIDEO - Pour Leonardo Jardim (AS Monaco), "ce n'est pas le moment de parler" de son futur

6 vues | 01:21

LIGUE DES CHAMPIONS - Questionné sur son avenir à Monaco, Jardim a d'abord botté en touche : ''D'abord je pense au championnat. La saison prochaine, c'est loin. Et il me reste deux ans de contrat ici.'' Puis il a ensuite prolongé son discours en ne dissipant pas totalement les doutes : ''Pour un coach, il y a cinq championnats qui comptent. Donc, on verra. Ce n'est pas le moment de parler de cela'

Eurosport uniquement avec CANAL*