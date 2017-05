Baysse : ''Ne pas cracher sur notre philosophie de jeu''

1 vue | 01:39

LIGUE 1 - Paul Baysse admet que le deuxième but de Marseille aurait sans doute été évité si Nice avait dégagé le ballon plus vite. Mais le capitaine des aiglons refuse de renier ce qui a porté son équipe sur le podium du championnat et estime que, malgré cette défaite, ''le jeu en valait la chandelle sur la durée''.

