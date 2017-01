VIDEO - Offensivement, Monaco est vraiment l'égal du Real et du Barça

675 vues | 02:07

60 buts en 20 matches. Depuis dix ans, seuls les deux mastodontes du football espagnol ont fait aussi bien. Monaco est sur un nuage. Va-t-il l'emmener vers le titre?



Les chiffres et les stats clefs du week-end de foot sont dans votre numéro de Video Stats du 16/01/2017. Avec humour et expertise, William-Alexandre Proust a trouvé la petite bête dans les scores de Ligue 1, de Liga, de Premier League et d’ailleurs.



Une Video, des Stats, un journaliste qui fait son numéro : Vidéo Stats marquera désormais la fin de vos week-ends de foot.

Eurosport uniquement avec CANAL*