Usain Bolt footballeur ? Un club anglais y croit très fort

MERCATO BUZZ - Quelques jours seulement après s'être retiré des pistes, Usain Bolt s'invite dans l'actualité d'un autre sport. Passionné de football depuis toujours, l'ex-sprinteur jamaïcain n'a jamais caché ses envies de se lancer dans le monde du ballon rond. Et ça tombe bien : un club anglais est prêt à lui faire confiance... (Réalisation : Pierrick de Morel)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 17/08/2017. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

