Pour remplacer Mbappé, Monaco pense à un attaquant qui fait déjà rêver l'OM

MERCATO BUZZ - Plus que jamais proche du PSG, Kylian Mbappé va obliger Monaco à lui trouver un remplaçant. Problème : le joueur dans le viseur de l'ASM fait également rêver l'Olympique de Marseille. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 24/08/2017. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

