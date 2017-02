Mercato Buzz : Un géant italien pense à Sanchez et Agüero pour redorer son blason

VIDEO - Mercato Buzz - Pour redorer son blason, un géant italien rêve de Sanchez et d'Agüero

3 773 vues | 02:10

MERCATO BUZZ - Privé de Ligue des champions depuis 2012, l'Inter Milan veut retrouver le devant de la scène européenne. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, les Nerazzurri envisagent de renforcer leur attaque, avec un attaquant tout particulier pour deux attaquants qui évoluent en Premier League... (Réalisation : Pierrick de Morel)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 09/02/2017. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

