Enrique : ''Mon départ ? C'est mieux pour tout le monde''

COUPE DU ROY - Victorieux d'Alavés en finale de Copa del Rey pour son dernier match à la tête du Barça (3-1), Luis Enrique a défendu son bilan : ''Si on m'avait dit que j'allais gagner neuf trophées sur treize possibles...''. Mais Enrique estime que partir était devenu la seule décision possible après ''trois saisons intenses avec de la sueur et des larmes''

