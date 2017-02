Gourcuff est catégorique : ''Gnagnon, ce sera un grand !''

19 vues | 00:56

LIGUE 1 - Christian Gourcuff a salué la performance de Joris Gnagnon après le succès de Rennes contre Lorient (1-0) : ''Ce n'est pas une découverte, mais on va le garder encore un petit peu et on va le mettre au chaud''. Comme un message aux grands clubs européens qui font déjà les yeux doux au jeune défenseur breton de 20 ans.

