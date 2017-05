VIDEO - La colère de Tevez après son but refusé

6 vues | 00:38

CHINE - Alors que l'attaquant argentin Carlos Tevez a marqué le but de la victoire pour Shanghai Shenhua contre le Guangzhou R&F, son but a finalement été refusé. La rencontre s'est terminée sur un score nul et vierge (0-0).

Eurosport uniquement avec CANAL*