VIDEO - Hulk et Oscar régalent Shangai

29 vues | 00:58

Hulk et Oscar ont largement contribué à la victoire du Shangai SIPG face au Beijing Guoan (5-1) samedi. Hulk a inscrit un but et délivré une passe décisive, tandis qu'Oscar est à l'origine de trois buts de sa formation. Le duo permet au SIPG de revenir à deux points du leader, Guanghzou Evergrande.

