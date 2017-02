Gomis : ''La faute de tout le monde''

1 200 vues | 00:50

LIGUE 1 - Bafetimbi Gomis avait plus de regrets vendredi soir après la défaite de l'OM à Metz (1-0) que lors des revers précédents contre Monaco ou Lyon. L'attaquant estime que Marseille doit désormais ''faire le dos rond et se remettre en question''. Sans plus tarder...

