Hantz : "Quand l'OM est en confiance..."

LIGUE 1 - Frédéric Hantz regrettait le scénario du match entre l'OM et Montpellier vendredi soir, avec ce but de Gomis inscrit en tout début de rencontre (4e) et une formation héraultaise qui a tenté de réagir une fois menée 3-0 en seconde période. Le technicien du MHSC a également trouvé Marseille ''très déterminé''.

