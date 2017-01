Adebayor : "Pas venus pour faire de la figuration"

114 vues | 00:25

CAN 2017 - Avant une CAN 2017 qui s'annonce difficile avec la présence de la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Maroc dans son groupe, le capitaine du Togo, Emmanuel Adebayor, a déclaré que son équipe devait tout faire pour se qualifier au prochain tour.

