Cavani : ''On veut toujours marquer des buts, on le faisait moins la saison passée''

La parole d'Edinson Cavani est rare mais quand il parle, il faut l'écouter avec attention. L'Urugayen a admis à demi-mots une petite révolution dans le jeu parisien depuis l'arrivée de Neymar : ''On est plus constants. On essaye d'attaquer pendant 90 minutes, chose qu'on faisait moins les saisons passées''. Et avec trois buts en trois matches de Ligue 1, El Matador semble y trouver son compte.

