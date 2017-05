VIDEO - Conte ne digère pas et crie au complot

2 823 vues | 00:45

Antonio Conte, battu avec Chelsea en finale de la Cup par Arsenal (2-1), n'avait toujours pas digéré le but d'Alexis Sanchez après la rencontre. Le technicien des Blues estime, sans doute à juste titre, que l'arbitre aurait pu annuler le but pour une main du Chilien. ''Et il y a eu beucoup d'erreurs en notre défaveur sur la fin de saison'', assure Conte sous le coup de la déception.

Eurosport uniquement avec CANAL*