VIDEO - Comme Dani Alves, ces joueurs sont arrivés libres et ont rapporté gros

Double passeur et buteur contre Monaco en demi-finale de Ligue des champions, Dani Alvès a été le grand artisan de la qualification de la Juventus pour la finale. Et dire qu'il est arrivé libre en provenance du Barça l'été dernier... Dans le passé, ils ont été nombreux à être transférés gratuitement et briller rapidement dans leur nouveau club. (Réalisation : François-Xavier Rallet)

