Conte kidnappé par Luiz et Costa

62 vues | 00:17

PREMIER LEAGUE - Lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match, Antonio Conte a dû quitter les journalistes plus tôt que prévu. Chelsea victorieux face à West Bromwich Albion (1-0) et le trophée de Premier League en poche vendredi soir, David Luiz et Diego Costa ne voulaient pas attendre plus longtemps pour fêter le titre de champions d’Angleterre.

Eurosport uniquement avec CANAL*