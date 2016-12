Football 0

0

0 VIDEO - Bagarre générale, pluie de rouges et gardien héroïque : Le scénario fou du sacre des Tigres

49 736 vues

Mis à jourIl y a 11 heures Publiéle 26/12/2016 à 11:59

Les Tigres de Monterrey ont remporté le tournoi d'ouverture du championnat du Mexique en s'imposant contre le Club America aux tirs au but (1-1, 3 tab à 0). Si André-Pierre Gignac n'a pas marqué dans le jeu, il a transformé son tir au but sans trembler avant que Nahuel Guzman n'endosse le rôle de héros de la soirée. Le portier des Tigres a notamment sorti les 3 tirs au but adversaires.

Eurosport uniquement avec CANAL*