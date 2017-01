Gomis : "J'avais à coeur de porter mon équipe"

482 vues | 01:23

LIGUE 1 - Auteur d'un superbe triplé face à Montpellier (5-1), Bafetimbi Gomis s'est montré ''heureux et fier'' après ce match plein qui l'a vu dépasser Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 encore en activité (115 contre 113). Gomis avoue une préférence pour le premier (''c'est le plus important''), et dédie cette performance rare à son père, décédé récemment.

