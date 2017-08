Wenger remonté : ''Le but de Lacazette était valable à 100%''

VIDEO - Arsène Wenger remonté après Stoke - Arsenal : ''Le but de Lacazette était valable à 100%''

PREMIER LEAGUE - Arsène Wenger était passablement énervé après la défaite d'Arsenal à Stoke (1-0), sur un but de Jesé. Le manager des Gunners a regretté la naïveté défensive de ses joueurs mais aussi, et surtout, ce but refusé à Alexandre Lacazette sur une position de hors-jeu imaginaire.

