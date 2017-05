Silva: "Mathématiquement, ce n'est pas fini"

6 429 vues | 00:43

LIGUE 1 - Le PSG a chuté à Nice, ce dimanche soir lors du choc de la 35e journée (3-1), et se retrouve désormais avec trois points de retard sur Monaco - et un match de plus. Pour autant, le capitaine parisien Thiago Silva veut rester positif et croire encore au titre.

