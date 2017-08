Mbappé, Dembélé, OGC Nice : Revivez Mercredi Mercato

239 vues | 01:02:39

MERCREDI MERCATO - C'est la dernière rumeur qui agite le marché des transferts : Kylian Mbappé aurait choisi le PSG. Une offre de 155 millions serait même dans les cartons. Alors, Neymar ET Mbappé, Paris peut-il le faire ? On a aussi parlé du transfert en bonne voie d'Ousmane Dembélé au Barça pour 120 millions minimum. Enfin, on a évoqué le mercato niçois, possiblement le meilleur de Ligue 1.

