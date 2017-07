VIDEO - Buffon, James ou... Xhaka : Le onze-type des joueurs les plus chers à leur poste

46 687 vues | 01:05

MERCATO - Alors que Benjamin Mendy est devenu lundi le défenseur le plus cher de l'histoire, zoom sur le onze possible des joueurs les plus onéreux à leur poste. Petite sélection, en 4-2-3-1.

