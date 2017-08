Feuilleton Neymar, dénouement imminent : Revivez Mercredi Mercato

510 vues | 01:03:54

MERCATO - C'est brûlant, plus que jamais, pour l'arrivée de Neymar au PSG. Le Brésilien ne s'est pas entraîné avec le Barça et a annoncé à ses coéquipiers son départ. On a fait le point sur LE dossier de l'été dans Mercredi Mercato sur notre page Facebook. On a également parlé du successeur de Neymar mais aussi du choix de l'OL de vendre Mammana.

