Football > The Best 0

0

0 VIDÉO - Ranieri : "Un Dieu du football avait décidé de sacrer Leicester"

1 056 vues

Mis à jouril y a 35 minutes Publiéle 09/01/2017 à 20:21

Claudio Ranieri, champion d'Angleterre avec Leicester, a été élu entraineur de l'année, lundi lors du gala The Best de la FIFA. Et, à la réception de ce trophée, l'Italien a évidemment rendu hommage à son club de Leicester.

Eurosport uniquement avec CANAL*