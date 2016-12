Football > Super Coppa italienne 0

0

0 VIDEO - Supercoupe - D'une parade superbe, Donnarumma a offert le titre à Milan : le résumé du match

27 358 vues

Mis à jourIl y a 15 heures Publiéle 23/12/2016 à 20:40

SUPERCOUPE D'ITALIE - L'AC Milan a remporté la SuperCoupe d'Italie en battant la Juventus Turin à l'issue des tirs au but (1-1, 4 tirs au but à 3) à Doha, au Qatar. Gianluigi Donnarumma et Gianluigi Buffon se sont tous les deux illustrés lors de la séance de tirs au but.

Eurosport uniquement avec CANAL*