Football 0

0

0 VIDÉO - Prix FIFA 2016 - Ronaldo : "J'aurais voulu que Messi soit la"

7 625 vues

Mis à jouril y a 36 minutes Publiéle 09/01/2017 à 21:41

THE BEST - Cristiano Ronaldo qui a remporté le prix FIFA de meilleur joueur de l'année 2016, a regretté que Lionel Messi (également en lice pour le trophée) et les joueurs de Barcelone qui disputent un match de Coupe d'Espagne contre Bilbao mercredi, ne soient pas présent à la cérémonie.

Eurosport uniquement avec CANAL*