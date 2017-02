Neymar assure le tempo, les serial buteurs finissent le boulot

VIDÉO - Opta Team : Avec Mertens, Hamsik et Lukaku, c'est triplé minimum

OPTA TEAM - L'équipe-type de la semaine a fait place aux buteurs en verve du week-end dernier avec deux joueurs qui ont claqué un triplé (Hamsik, Mertens) et deux autres un quadruplé (Lukaku et Parolo), plus Neymar en meneur de jeu de luxe.

