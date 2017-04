Un missile dans la lucarne, un Kaka buteur de retour : Orlando a régalé contre Colorado

7 282 vues | 02:01

MLS - Orlando a facilement dominé Colorado Rapids (2-0) samedi en MLS. Pour son retour, Kaka a marqué en toute fin de match. Avant cela, Rivas avait trouvé la lucarne d'une superbe frappe des 20 mètres.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars s'y pressent. Derniers arrivés, Kaka, Andrea Pirlo et Steven Gerrard ont suivi le sillon tracé par David Beckham et Thierry Henry avant eux.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*