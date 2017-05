Une talonnade inspirée, un csc et des buts à gogo : ce San Jose-LA Galaxy valait le coup d'oeil

449 vues | 01:54

MLS - Quel spectacle à l'Avaya Stadium ce dimanche. Malgré une bonne entame, San José n'a finalement rien pu faire face à la puissance offensive des LA Galaxy, symbolisée par le doublé de Giovanni Dos Santos. Revivez ce match en images.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars s'y pressent. Derniers arrivés, Kaka, Andrea Pirlo et Steven Gerrard ont suivi le sillon tracé par David Beckham et Thierry Henry avant eux.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

