Avec un Vazquez inspiré, Toronto a fait exploser Columbus

MLS - Victor Vazquez s'est offert un doublé, avec notamment un joli but sur coup franc, pour contribuer au large succès de Toronto sur Columbus (5-0) vendredi. La franchise canadienne continue son cavalier seul en tête de la Conférence Est.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars s'y pressent. Derniers arrivés, Kaka, Andrea Pirlo et Steven Gerrard ont suivi le sillon tracé par David Beckham et Thierry Henry avant eux.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

