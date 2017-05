Un doublé en moins de 2 minutes et un penalty provoqué : Alessandrini s'éclate à LA

3 797 vues | 02:34

MLS - Romain Alessandrini a marqué deux fois dans les dix premières minutes pour guider le Los Angeles Galaxy à la victoire face aux New York Red Bulls (1-3). L'attaquant français, qui a également provoqué le penalty du troisième but, en est déjà à six réalisations en championnat.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars s'y pressent. Derniers arrivés, Kaka, Andrea Pirlo et Steven Gerrard ont suivi le sillon tracé par David Beckham et Thierry Henry avant eux.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

