Buteur puis expulsé pour deux cartons idiots, Calvert a vécu un drôle de match

MLS - Colorado a perdu dans la nuit de samedi à dimanche sur la pelouse de Philadelphie (2-1). Caleb Calvert a ouvert le score pour les visiteurs mais il s'est ensuite fait expulser pour deux cartons jaunes idiots. Il a notamment écopé du second après être entré sur la pelouse sans autorisation de l'arbitre.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars s'y pressent. Derniers arrivés, Kaka, Andrea Pirlo et Steven Gerrard ont suivi le sillon tracé par David Beckham et Thierry Henry avant eux.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

