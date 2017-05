Double contrôle de la poitrine et reprise placée : Kaka n'a vraiment rien perdu de son génie

839 vues | 01:09

MLS - Kaka a signé un but somptueux lors du match nul entre Orlando et le Sporting Kansas City samedi (2-2). Le Brésilien, dans son style inimitable, a réalisé un enchaînement technique parfait, contrôlant le ballon deux fois de la poitrine avant de placer le ballon au ras du poteau. Du grand art !



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars s'y pressent. Derniers arrivés, Kaka, Andrea Pirlo et Steven Gerrard ont suivi le sillon tracé par David Beckham et Thierry Henry avant eux.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*