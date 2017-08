"Si Mbappé, Dembélé et Coutinho signent, le Top 10 des transferts avoisinera un milliard d'euros"

VIDEO - "Si Mbappé, Dembélé et Coutinho signent, le Top 10 des transferts avoisinera un milliard"

691 vues | 01:44

MERCATO - Lors de Mercredi Mercato, notre journaliste Cyril Morin est revenu sur l'inflation du marché des transferts et sur la possibilité de voir le Top 10 des transferts les plus chers atteindre 1 milliard d'euros.



