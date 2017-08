Invincibilité, cartons rouges, but le plus rapide : Ces records de L1 qui ne demandent qu'à tomber

VIDEO - Buts marqués, cartons, but le plus rapide : Ces records qui ne demandent qu'à tomber

259 vues | 01:16

LIGUE 1 - Dans l'histoire du championnat, qui a inscrit le plus de buts en une saison ? Quel joueur a inscrit le but le plus rapide ? Quelle saison a vu les arbitres distribuer le plus de cartons rouges. Voici les records à battre de la Ligue 1. (Réalisation : François-Xavier Rallet)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau roi ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*